BMW et Daimler s'associent dans le carsharing

Les deux constructeurs allemands fusionnent leurs services de carsharing DriveNow et Car2Go dans une société commune.

Nous vous l'annoncions en janvier dernier, BMW et Daimler l'officialisent ce mercredi. Les constructeurs allemands fusionnent leurs services de carsharing (autopargage) DriveNow et Car2Go, ainsi que d'autres formes de mobilité urbaine, dans une société commune. Se faisant, ils visent à devenir le leader sur ce marché, et tentent d'exister face à Uber.