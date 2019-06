BMW et Jaguar s'unissent dans la production de voitures électriques

Les constructeurs BMW et Jaguar Land Rover annoncent unir leurs forces pour se développer dans le segment des véhicules électriques. Ils scellent ainsi un partenariat qui permettra le développement d'une nouvelle génération de moteurs électriques ainsi que de systèmes de transmission et d'alimentation électroniques.

Cette alliance a pour ambition de réduire leurs coûts. Ils estiment en effet pouvoir réaliser des économies en partageant les programmes de développement et de production, et les achats.

"Ensemble, nous avons la possibilité de répondre plus efficacement aux besoins de nos clients en réduisant les délais de développement et en commercialisant plus rapidement des véhicules et des technologies avancées", indique Klaus Fröhlich, membre du directoire de BMW.