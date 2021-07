BMW et VW lourdement sanctionnés pour entente sur le système antipollution

Volkswagen et BMW ont été contraints de payer de lourdes amendes par l'Union européenne pour avoir restreint toute concurrence dans les systèmes d'épuration de gaz d'échappement de voitures diesel.

Le verdict est tombé. La Commission européenn e a annoncé jeudi la condamnation des deux constructeurs automobiles allemands, BMW et Volkswagen .

La Commission européenne a donc condamné BMW à une amende de 372,8 millions d’euros et le groupe allemand Volkswagen à devoir débourser 502,4 millions d’euros. Le grand constructeur Daimler (Mercedes-Benz) a, quant à lui, été épargné. Et pour cause, il fut le premier, à l'époque, à avoir avoué l’existence du réseau en vue de bénéficier de la clémence des autorités.