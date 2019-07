BMW présente sa première Mini entièrement électrique

Si elle ne révolutionne pas le genre par ses spécificités techniques, la Mini Cooper est le premier modèle 100% électrique de la marque emblématique. Son design, légèrement altéré par rapport aux modèles classiques, et son identité, urbaine et "premium", devraient pouvoir plaire à la clientèle habituelle de la marque.

Photographes, influenceurs et petits fours dans les bâtiments de BMW à Rotterdam à l'occasion du lancement mondial de la première Mini entièrement électrique. Dans une présentation riche en superlatifs, en présence des hauts représentants du BMW Group, la Mini Electric fait deux tours de piste et se dévoile.

Sous le capot, le nouveau modèle ne se détache pas de la concurrence et ne révolutionne pas le secteur. Destinée à un usage urbain, l’autonomie ne dépassera pas les 235 à 270 km (selon les normes WLTP) et son moteur, entièrement électrique, autorise une puissance maximale de 135kw. La Mini Cooper SE présente ainsi des caractéristiques internes très proches de sa cousine, la BMW i3, l’autre citadine haut de gamme du groupe.

Résolument Mini

Côté design, on retrouve l’identité de la marque emblématique britannique dans un modèle 3 portes très similaire aux classiques. A part quelques légères altérations, dont la disparition (logique) du pot d’échappement, la fermeture (logique) de la calandre et un rafraîchissement du design des roues et des jantes, repensées pour plus d’esthétisme et, nous dit-on, d’aérodynamisme. C’est réellement l’intégration discrète du logo "Electric" à l’habillage de la voiture qui permet au modèle de se distinguer visuellement de ses prédécesseurs à combustion.