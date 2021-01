BMW prévoit 30% de ventes électrifiées en Belgique en 2021

BMW avance, comme beaucoup, à pas de géants dans l’électrification de sa gamme. Cette année, 25,6% des ventes de la marque étaient électrifiées en Belgique . Il s’agit principalement de véhicules "plug-in hybrid", alors que la BMW i3, 100% électrique, commence à dater et n’a pas été renouvelée.

Le ratio devrait être encore plus grand en 2021. L’Echo apprend ainsi que la marque anticipe que 30% de ses ventes belges environ seront des véhicules électrifiés en 2021 . Comprenez que près d'une BMW neuve sur trois aura une batterie rechargeable avec prise.

La marque, en plus de ses nombreuses hybrides, sera aidée par l’arrivée de la ix3, le SUV 100 % électrique qui arrive actuellement sur le marché. En 2013, BMW avait fait figure de pionnière parmi les marques Premium avec sa i3 , un véhicule dédié 100% électrique. Il aura néanmoins fallu attendre 7 ans pour voir un autre véhicule entièrement électrique arriver dans la gamme BMW. Et depuis, tout le monde s’est engouffré dans la brèche. Ceci sans compter le succès de Tesla.

À ceci près que Mini, filiale du groupe, possède également un modèle électrique en plus de sa Countryman hybride. Mini fait cependant moins bien que sa grande sœur avec 20,9% de ses ventes 2020 qui sont électrifiées en Belgique.

Au passage, la marque recale les arguments de ceux qui disent que ses hybrides "plug-in" sont plus polluantes qu’annoncé. Le caractère écologique de ses hybrides dépend beaucoup du comportement de conduite des conducteurs.

Pour faire taire les critiques, depuis la production de l’été 2019, tous les véhicules hybrides de BMW sont équipés par défaut de la fonctionnalité "edrive". Cette dernière fait passer les véhicules hybrides automatiquement en mode entièrement électrique dès qu’ils pénètrent dans sept zones urbaines définies en Belgique. "Des milliers de clients ont maintenant le système et roulent en ville à 100% électrique. C’est la preuve que même avec la technologie existante, on peut avoir un impact immédiat", insiste Jeroen Lissens, manager communication de BMW au Belux.

Quoi qu’il en soit, la Belgique reste un marché de choix pour la marque munichoise. Entre ses Série 1, 2 et 3 et ses petits SUV X1 et X2, BMW a fait fi de la crise du secteur en 2020 avec des immatriculations en baisse de 1,87% sur 11 mois alors que le marché de l'auto neuve belge est en baisse de 22,29%. De quoi placer BMW sur la deuxième marche du podium des marques de voiture en Belgique en 2020, juste derrière Volkswagen. Sur 11 mois, sa part de marché est passée de 6,61% en 2019 à 8,35% en 2020.