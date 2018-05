BMW rappelle plus de 300.000 voitures

Nouvelle tuile pour un constructeur automobile allemand. Cette fois-ci, ça se passe au Royaume-Uni et ça n'a aucun lien avec le dieselgate. Les 312.000 propriétaires britanniques de BMW séries 1 et 3, des Z4 et des X1, essence et diesel, construits entre mars 2007 et août 2011, sont appelés à ramener leur véhicule au garage. A l'origine de ce rappel, des problèmes électriques pouvant entraîner une coupure de contact intempestive. Il s'agit d'une extension d'un précédent rappel effectué l'an dernier dans le pays pour plus de 36.000 voitures, pour les mêmes causes.