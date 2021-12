BattMAN, le justicier forestois qui sauve les batteries VW

Au milieu de la nuit noire à Gotham City, les batteries des Audi électriques risquaient de connaître des erreurs de fonctionnement. Face à ce risque qui planait sur la ville, une seule solution: BattMAN, le sauveur des batteries et de l'orphelin made in Brussels.

"À terme, nous souhaiterions bien évidemment que le programme se standardise et soit utilisé par toutes les usines du groupe Volkswagen!"

L'histoire de notre super héros à l'accent bruxellois commence avec la production des e-tron le long des lignes d'assemblage à Forest. "Nous avions des problèmes pour trouver les erreurs dans les batteries , il fallait trouver un moyen de les détecter", nous racontait il y a un an Volker Germann, le CEO d'Audi Brussels.

Quelques minutes

Dans un groupe qui met systématiquement son savoir-faire technologique en avant, avoir une solution made in Belgium est une source de fierté pour les équipes à Forest .

Surtout que le justicier a fait des petits. Le programme BattMAN a été distribué dans de nombreux sites du groupe Volkswagen à travers le monde. En Allemagne d'abord dans usines VW ou Audi, mais aussi chez Skoda à Prague, Volkswagen Chine et plus récemment avec le service technique d’Audi Singapour.

"C’est développé par des Belges et ce n’était possible que parce que nous étions les premiers" (à produire des Audi électriques), expliquait Volker Germann.

Renaissance

Le logiciel analyse en quelques minutes l'état d'une batterie pour voir quelle seconde vie on pourra lui donner . "Le système utilise les données pour donner une image de l’état général de la batterie. Avant l’arrivée de BattMAN ReLife, le diagnostic durait plusieurs heures. Il lui suffit désormais de quelques minutes", détaille-t-on chez Audi.

L’appareil vérifie si la batterie est en état de communiquer et si elle transmet des données. Les messages d’erreur, la résistance d’isolation, la capacité, les températures et la tension des cellules peuvent ensuite être relevés et affichés.