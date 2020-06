Belfius rentre au capital de Skipr, la filiale de D'Ieteren

Les initiatives de D’Ieteren Auto au sein de son incubateur Lab Box en matière de nouvelle mobilité prennent de plus en plus d'ampleur. Ce mardi, la filiale Skipr a annoncé la levée de 7 millions d’euros . Au passage, la société a réussi à convaincre Belfius de rentrer au capital . Un soutien de choix, dans la logique du rôle de moteur de l’économie belge qu’entend jouer le bancassureur.

Car à côté de cette fonction d’assistant copilote, Skipr se focalise aussi sur les paiements avec certains paiements intégrés dans l’application (SNCB, De Lijn, Stib, Poppy, Husk et Bird) et une carte de paiement entièrement modulable par les employeurs pour tous les autres services de mobilité.

Accent mis sur le B2B

La société a décidé, en effet, de se focaliser sur le B2B pour proposer ses solutions aux entreprises qui cherchent un moyen d’implémenter la nouvelle mobilité. Un tableau de bord de la mobilité avec la facturation, les gains en CO2, etc. est aussi proposé aux entreprises. Cela ne veut pas dire que Skipr ne sera plus proposée aux particuliers, "mais le business model est très différent et on préfère largement être très bon dans un des secteurs", détaille Mathieu de Lophem, le CEO de Skipr.