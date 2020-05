Belron (D'Ieteren) pourrait connaître une reprise en V...

Le groupe de distribution automobile a enregistré une baisse de 4,3% de ses ventes au premier trimestre en raison des conséquences de la pandémie dont la fermeture des showrooms le 18 mars. En janvier et février, le chiffre d’affaires avait pourtant grimpé de 11,2% et 9,4% respectivement.

Un V pour Belron

Nathalie Debruyne de Degroof Petercam ("acheter") estime qu’une reprise en forme de V est très probable pour Belron . "La reprise pourrait être plus rapide que dans les autres divisions, avance-t-elle. La crise sanitaire va sans doute changer les habitudes des consommateurs qui éviteront les transports publics et utiliseront leur voiture plus qu’avant."

En ajoutant une prime de 10%, et non une décote comme en temps normal, sur les liquidités de 1 milliard d'euros qui dorment dans les caisses du groupe, l’analyste arrive à un objectif de cours de 68 euros contre 51 euros avant. Elle estime toujours que l’action dispose du potentiel pour doubler de valeur en cinq ans.

Déception chez ING

Chez KBC Securities, malgré une visibilité à court terme réduite, on dit toujours apprécier D’Ieteren pour sa valorisation attractive et son trésor de guerre significatif permettant de traquer des acquisitions. Ici, le broker prend toutefois en compte une décote de holding de 20% et maintient son conseil à "acheter" et son target à 61 euros.