Belron sauve la belle guidance de D'Ieteren

D'Ieteren confirme ses prévisions de résultats consolidés en augmentation de 25% sur l'année. Ce sont les pare-brises américains qui le lui permettent, alors que dans l'auto et les petits cahiers, le premier semestre s'est avéré plus compliqué.

La filiale de remplacement et de réparation de vitres automobiles a vu ses ventes augmenter de 5,1% au premier semestre et son résultat ajusté avant impôts part du groupe de 88,8%, grâce à une excellente forme de sa filiale américaine Safelite.

Dans le même temps, le marché automobile se contracte de plus de 7%. C’est un peu plus que prévu et même si D’Ieteren Auto améliore quelque peu sa part de marché à 22,04%, cela ne compense pas la baisse du marché. Le résultat ajusté part du groupe dans l’auto s’est affiché en baisse de 7,2% pour un chiffre d’affaires en baisse de 3,1%. Le groupe est notamment impacté par un mix des ventes moins intéressant. Porsche par exemple souffre de la fin de subventions sur certaines hybrides. Audi maintient sa part de marché, mais ceci après qu’elle ait significativement baissé les dernières années.