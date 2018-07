Bientôt une méga-usine en Europe? Tesla discuterait avec deux pays

Le constructeur américain de véhicules électriques haut de gamme Tesla a eu des discussions en Allemagne et aux Pays-Bas à propos de la construction de sa première usine d'importance en Europe. C'est ce qu'a rapporté le Wall Street Journal (WSJ). Tesla a eu des pourparlers avec deux Etats allemands ainsi que les Pays-Bas pour l'accueil d'une "méga-usine" qui fabriquerait à la fois des voitures et des batteries.

La Belgique, et plus particulièrement la Flandre, aimerait pourtant beaucoup pouvoir accueillir cette méga-usine sur notre territoire et ne s'en cache pas. Les autorités flamandes viseraient une installation sur le site d'Opel à Anvers.