Bilan amer pour Daimler

Réfléchir à une alliance

"Daimler est plus que jamais sous pression, constate l’analyste Frank Schwope de la Nord LB. Daimler a pris du retard dans le domaine des véhicules électriques. Les conséquences du scandale du diesel pèsent de plus en plus lourd. Au lieu de se lancer dans des projets irréalistes, le groupe ferait mieux de mettre rapidement sur les routes des véhicules électriques. Et Daimler ferait mieux de réfléchir, lui aussi, à une alliance avec des partenaires comme le font ses concurrents, soit dans le cadre d’une solution germano-allemande avec BMW, soit une solution germano-franco-japonaise avec les partenaires Renault et Nissan ou encore dans le cadre d’une alliance germano-sino-suédoise avec le gros actionnaire Geely et Volvo… Mais les handicaps sont élevés, du fait des structures d’actionnariat et des intérêts politiques en jeu."