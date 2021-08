Bolt s'arme pour concurrencer Uber

Bolt lève 600 millions d'euros, valorisant la société à plus de 4 milliards d'euros.

La plateforme de mobilité Bolt veut stimuler son nouveau service de livraison de produits alimentaires en 15 minutes, Bolt Market, et doper son expansion dans ses différents services. À ces fins, elle annonce avoir levé 600 millions d'euros auprès de nouveaux investisseurs, tels que Sequoia, Tekne et Ghisallo mais également auprès des investisseurs existants (G Squared, D1 Capital et Naya).