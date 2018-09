Boom des Tesla de seconde main

De fait, sur le site internet Autoscout24 , une Tesla d'occasion coûte entre 50.000 et 100.000 euros , soit beaucoup plus que les voitures allemandes comme BMW, Mercedes ou Audi avec un nombre de kilomètres similaire.

Si en cinq ans les voitures allemandes perdent les deux tiers de leur valeur, une Tesla n'en perdra que la moitié, selon Stani Proot du concessionnaire automobile gantois Provanmotors.be. "En fait, la valeur est élevée car elle est liée au jeu de l'offre et de la demande. La demande est grande et l'offre est déjà limitée, surtout si on la compare à des voitures haut de gamme comme une BMW Série 5", précise-t-il.