Bosch mise sur les camions à hydrogène

À Feuerbach près de Stuttgart, l’un des plus anciens sites du groupe avec 13.500 salariés, Bosch vient de présenter son nouveau module de pile à combustion pour poids lourds. L’agrégat n’occupe pas plus de place qu’un moteur diesel et par rapport à un camion électrique de Tesla, il présente l’avantage de ne pas avoir besoin d’une batterie de 8 tonnes, fait le plein en quelques minutes et a une autonomie de 700 km (contre 350 à 450 km pour les poids lourds équipés de batteries rechargeables). Les "stacks" au cœur du processus des piles à combustion sont développés depuis avril avec l’entreprise suédoise Powercell. L’Allemand Bosch détiendra seul la licence de fabrication.