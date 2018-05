Bruxelles a débloqué 8 millions pour Audi

La Région bruxelloise a débloqué la dernière tranche de soutien à la formation pour Audi Brussels. L’emploi progresse au sein de l’usine, qui a construit 900.000 A1 et S1 et s’apprête à produire les deux premiers modèles électriques de la marque.

À l’usine, on relativise ces chiffres

Quand à la "bruxellisation" de l’usine, on nous rappelle à l’usine que l’on engage d’abord des CV et des compétences et qu’il n’est évidemment pas possible de discriminer. Si un "Bruxellois décide de déménager à Halle, il sortira des statistiques d’emploi régionales et on ne peut rien y faire", y explique-t-on également.