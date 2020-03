C'est la Bérézina pour les vendeurs de voitures

Les vendeurs de voitures ont vu leurs immatriculations s'effondrer de plus de 85% pour les voitures d'occasion et de 93% pour les véhicules neufs sur la dernière semaine de mars. "Du jamais vu", selon Traxio.

C’était prévisible, mais la chute est cependant encore plus vertigineuse qu’anticipé. Les immatriculations de voitures neuves se sont affichées en baisse de 93% sur la dernière semaine de mars et celles de voitures d’occasion de 85% .

Des stocks qui "coûtent une fortune"

"Les mesures prises dans la lutte contre le Coronavirus ont forcé les showrooms à fermer leurs portes depuis le 18 mars. Avec, pour conséquence, la quasi-paralysie des ventes aussi bien de véhicules neufs que d’occasion. Impossible également aux négociants automobiles de livrer les véhicules qui sont prêts aux clients alors que leur stock de véhicules neufs et d’occasion leur coûte une fortune chaque jour. Et il n’en sera pas autrement dans les prochaines semaines. L’incertitude règne quant à la reprise des ventes après l’assouplissement des mesures. Et lorsque relance il y aura, la livraison et l’immatriculation des commandes de voitures neuves se feront encore attendre", détaille Filip Rylant, porte-parole de Traxio .