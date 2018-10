"C'est là que je leur ai dit qu'on avait une usine à leur offrir"

Ministres, experts, intercommunales, anciens cadres… Ils ont mouillé leur chemise, passé au crible des centaines de cibles pour redonner vie au site de Caterpillar à Gosselies. L’heure est à la consécration. Le chinois Thunder Power y produira ses Chloé électriques. Coulisses d’une épopée fantastique.

Pour remonter le fil de l’histoire, il faut la reprendre depuis le début. Le tout début, c’est-à-dire le 2 septembre 2016. En pleine moiteur de cette fin de vacances d’été, c’est par communiqué que la nouvelle tombe. Le fabricant américain d’engins de chantier Caterpillar plie bagages et va quitter Gosselies laissant derrière lui 2.200 travailleurs et des dizaines de sous-traitants. C’est le coup de massue. Le monde politique est tétanisé. Il n’a rien vu venir. "Jamais dans l’histoire de notre région une entreprise n’a affiché un tel mépris à l’égard des travailleurs. C’est scandaleux", déclara à l’époque l’ancien ministre de l’Economie Jean-Claude Marcourt (PS).

Le psychodrame secoue toute la Wallonie. Dans les heures qui suivent, la riposte s’organise. Elle est politique. "Nous reprendrons le contrôle du site de Caterpillar, par expropriation ou par une autre voie. C’est une promesse formelle", criait le socialiste Paul Magnette, alors ministre-président de la Région wallonne et bourgmestre de Charleroi.

Derrière cette déclaration matamoresque, la Wallonie s’apprête à mener une partie de bras de fer avec la multinationale américaine. Une épopée qui pris des allures de contre-la-montre pour sauver le site de Charleroi!

Une usine clé sur porte

À Namur, dans les cabinets ministériels, la reprise de l’usine est vite apparue comme un enjeu crucial pour la métropole wallonne qui n’avait certainement pas besoin de ce nouveau désastre! "En mettant la main sur cette usine clé sur porte, nous savions qu’on aurait un solide atout pour attirer un investisseur", souligne un stratège wallon.

Derrière les grilles, c’est en effet un véritable trésor de guerre que s’apprêtent à abandonner les Américains. Il y a d’abord le terrain de 93 hectares, dont 25 couverts, en bordure d’autoroute et à un jet de l’aéroport. Le site abrite trois halls de respectivement 66.000, 79.000 et 92.000 m², une vingtaine de quais de réception pour camions, des bureaux et des parkings pouvant accueillir jusqu’à 2.860 véhicules. Caterpillar laissera également 75% de ses équipements qui vont permettre de recevoir des repreneurs potentiels ayant le même genre d’activité. Bref, la panoplie idéale pour un industriel qui veut lancer rapidement une ligne de production en Europe. "Récupérer ce site, c’était un atout phénoménal pour convaincre les investisseurs. Tout est disponible immédiatement. Vous imaginez le gain de temps pour un investisseur qui cherche à lancer une activité. C’est énorme! Il ne devra, par exemple, plus demander de permis pour construire un bâtiment. Le site est par ailleurs localisé sur une zone franche et donc fiscalement avantageux", explique Nathalie Czerniatynski, directrice du développement économique d’Igretec, l’intercommunale du développement économique à Charleroi.

Le coup de force tournera rapidement à l’avantage des Wallons. Décidés d’en finir, les Américains lâcheront le site pour un euro symbolique en mars 2017. Le moral reboosté par cette prise de guerre, les équipes peuvent maintenant lancer la deuxième phase de l’opération. "Il s’agissait de s’activer pour trouver de nouveaux investisseurs afin d’éviter que la Wallonie ne paie trop longtemps les 3 millions annuels que coûte l’entretien de ce site", glisse Renaud Witmeur, le patron de la Sogepa, le bras financer de la Région.

La plus grande brocante couverte d’Europe

À Gosselies, le site a pris des allures de ville fantôme depuis que les derniers ouvriers l’ont quitté en mars 2017. Et les dernières traces du passage des Américains, comme le sigle de la multinationale qui trônait tout en haut du château d’eau depuis des décennies, ont rapidement disparu. La page Caterpillar est définitivement tournée.

Terrassée, la bête n’est pourtant pas morte. Derrière les murs des hangars, à l’abri des regards, 6 anciens employés de Caterpillar, engagés par les nouveaux propriétaires des lieux, s’activent tous les jours afin de maintenir l’outil en état de marche pour que tout soit prêt pour le jour J!

La reprise se prépare… En coulisses, c’est un travail de fourmis qui se met en place. Les scouts de la Wallonie (Sogepa, Awex, Igretec…), soutenus par les experts de la cellule Catch (Catalyst 4 Charleroi) mise sur pied par la Région pour relancer l’emploi à Charleroi, explorent les moindres recoins de la planète à la recherche d’un investisseur providentiel. "Tout a été très vite. Caterpillar était devenu un produit d’appel. Nous avons reçu énormément de marques d’intérêt au niveau local. Il y avait une sorte de ferveur à Charleroi pour proposer des solutions. Certains voulaient organiser un marché de Noël, un festival ou encore installer sur le site la plus grande brocante permanente couverte d’Europe", se souvient Nathalie Czerniatynski.

Tâche messianique et jeu de l’oie

Le sentiment d’urgence prédomine. Les équipes se donnent un an pour trouver un repreneur, soit jusqu’à l’automne 2018! Au-delà, c’est le couperet et la fin d’un rêve qui se terminera par la mise en vente d’une partie des équipements avant le scénario apocalyptique de la démolition des bâtiments.

"Il fallait qu’on tente le coup."

Le pari est énorme car les exemples du site de Genk divisé après le départ de Ford, ou de celui d’Anvers resté à l’abandon depuis la fermeture d’Opel, ne plaident pas forcément en faveur du plan de sauvetage global. Mais Thomas Dermine, le responsable de Catch et ancien consultant chez McKinsey, persiste. "Il fallait qu’on tente le coup. Nous sommes dans une conjoncture globale très bonne. Il faut regarder les pays qui recherchent des marchés et nous devons nous positionner par rapport à ces personnes. Après, si on doit raser le site, tout casser, on pourra regarder les travailleurs de Caterpillar dans les yeux et leur dire qu’on a essayé."

Des centaines de cibles sont rapidement identifiées et passées au crible en fonction de leurs spécificités. Les experts de Catch aidés par les conseils d’Igretec et le réseau international des attachés économiques de l’Awex, privilégient les entreprises actives dans la fabrication d’engins de construction pour valoriser l’équipement abandonné par Caterpillar. Le travail est fastidieux.

Pour motiver les équipes, les recherches prennent la forme d’une partie de jeu de société, type jeu de l’oie, où chaque avancée (comme trouver le nom d’une nouvelle entreprise, réussir à avoir un rendez-vous avec un prospect) fait gagner un nombre de points en fonction de l’importance de l’opération. De 15 entreprises identifiées en septembre 2017, la liste des contacts s’épaissit. Des dizaines de sociétés sont recensées et contactées dans le monde, de John Deere à Terex, en passant par Komatsu ou Doosan. "On a fait la liste et on les a harcelés. On a joué des coudes, on a été les voir sur les foires, sur les réseaux sociaux comme LinkedIn, pour tenter le coup avec chaque prospect", explique Abd-Samad Habbachi qui, après avoir passé 17 ans chez Caterpillar, a préféré rejoindre la cellule Catch et se consacrer à la relance du site plutôt que d’accepter un contrat dans la multinationale en Suisse.

Des déplacements sont mêmes prévus jusqu’à l’autre bout du globe pour rencontrer les plus coriaces comme le constructeur japonais de génie civil Komatsu. L’américain Tesla, qui recherche un site en Europe pour construire des batteries, est aussi sollicité. Tout comme le belge Umicore. "Toutes les sociétés qui pouvaient avoir des activités cohérentes sur un site comme celui de Caterpillar sont passées au crible et contactées", témoigne un proche du dossier. D’anciens cadres de Caterpillar sont même mobilisés pour rencontrer l’un ou l’autre candidat venu visiter le site de Gosselies et vanter la qualification des travailleurs wallons. Le Forem est, lui, en appui et commence à élaborer discrètement une stratégie de recrutement.

Les résultats sont cependant difficiles à encaisser. "Sur les 41 entreprises dans le secteur de la construction identifiées, nous avons reçu plus de 80% de retours négatifs", se souvient Thomas Dermine.

La foire automobile de Francfort

La stratégie ne s’arrête cependant pas à tenter de faire un simple copier-coller de ce que faisait Caterpillar en misant uniquement sur le secteur du génie civil. "L’industrie automobile aujourd’hui, c’est le marché de l’appareil photo avant le numérique. Avec les voitures électriques, c’est le prochain marché disruptif et le changement ne viendra pas de l’Europe où les constructeurs sont leaders dans les moteurs à combustion. Le changement viendra de l’Asie, assure Abd-Samad Habbachi. On a donc décidé d’aller rencontrer tous les constructeurs automobiles asiatiques au Salon de Francfort. Je m’arrête notamment au stand de Thunder Power et leur demande si on peut déjà acheter leur voiture. Ils m’expliquent qu’ils sont en phase de développement et qu’ils veulent construire une usine en Europe. C’est là que je leur ai dit qu’on avait une usine à leur offrir."

Entre-temps, deux faits géopolitiques majeurs viennent jouer en faveur des Wallons. Lancés dans des délicates négociations avec l’Espagne et l’Ecosse pour implanter leur usine chez eux, les Chinois de Thunder Power sont refroidis par le Brexit et la crise indépendantiste catalane. L’occasion est visiblement trop belle pour les négociateurs wallons qui agiteront l’épouvantail de l’instabilité politique pour persuader les Chinois de venir s’implanter en Belgique. Une "offensive belge", comme l’écrivait encore un journal catalan le 30 mai dernier, qui est venue brouiller les cartes. "Avec le Brexit et la crise catalane, on a pu leur vanter la stabilité politique de la Belgique", sourit Paul Magnette.

Les contacts avec les Chinois sont vite qualifiés de "sérieux". Ils viendront plusieurs fois visiter le site à Charleroi où on leur déroule le tapis rouge. "Dans la foulée de leur visite en janvier 2018, ils déposeront un premier business plan sur Gosselies avec des questions techniques comme les subsides disponibles en matière de recherche et de développement. On leur démontrera que les coûts salariaux sont compétitifs en Belgique", raconte Thomas Dermine.

La tension monte au fur et à mesure que la piste chinoise se confirme. Et Paul Magnette retient son souffle. "La dernière fois que j’ai visité l’usine avec eux, ils étaient accompagnés de leurs ingénieurs et parlaient déjà des endroits où ils allaient installer les lignes de production. C’est à ce moment-là que je me suis dit que c’était fait. Ils ont voulu tout voir, la cafétéria, le service informatique. Je leur ai même proposé de voir le bureau du futur CEO."

Fin février 2018, les responsables wallons décident de mettre un coup d’accélérateur au dossier. C’est à ce moment que la Sogepa et le cabinet du ministre de l’Economie Pierre-Yves Jeholet (MR) rentrent en piste. On commence à évoquer un cofinancement wallon dans les projets de développement des voitures électriques chinoises à Charleroi. "Je me souviens très bien de cette réunion. Nous étions évidemment tenus au courant par Catch depuis le début des discussions mais il fallait se voir à Namur car la piste devenait sérieuse. Il était temps de passer à une analyse financière. La décision est donc prise de mandater le consultant Deloitte pour faire une due diligence de Thunder Power, explique Renaud Witmeur. Les retours du consultant seront encourageants sur le plan industriel."

Dans la foulée des premiers rapports, une délégation wallonne s’envole vers la Chine à la mi-juin pour rencontrer les responsables de Thunder Power. "Il était temps qu’on y aille pour montrer que nous sommes des gens sérieux. C’est très important dans leur culture", estime Renaud Witmeur, qui faisait partie de la délégation avec un représentant du cabinet Jeholet ainsi que le consultant de Deloitte.

Après avoir passé près de 12 heures dans l’aéroport de Francfort, tout ce petit monde débarque enfin en Chine pour rencontrer les responsables de Thunder Power dans leur QG à Hong Kong et visiter leur centre de production en construction à Ganzhou. "C’était vraiment impressionnant. À l’arrière du futur site de production, c’est une université dédiée aux voitures électriques qui sort de terre", explique Renaud Witmeur.

Entre les visites et les traditionnels toasts au whisky du soir, un accord autour d’un investissement wallon de 150 millions se dessine.

Entre les visites et les traditionnels toasts au whisky du soir, un accord autour d’un investissement wallon de 150 millions se dessine. Les limiers wallons avancent cependant prudemment. "Pour un dossier aussi important, il y a toujours une crainte. La boîte Thunder Power n’existe pas encore. Il faut croire au projet, à leurs brevets et surtout croire à leur capacité de créer une nouvelle marque d’automobiles", admet le ministre de l’Economie Pierre-Yves Jeholet. L’arrivée du fonds d’investissement Bridge Capital qui s’engage à injecter 200 millions dans Thunder Power aux côtés de la Région wallonne a visiblement rassuré les plus craintifs. "Ils croient au projet et ils ont la même analyse que nous. Cet élément a été rassurant", reconnaît Renaud Witmeur.

L’été s’installe et toujours pas de réponse des Chinois

De retour de Chine, les équipes wallonnes se hâtent à rédiger une première offre. "Il fallait leur envoyer un signal. On décide de déposer une offre non liante dans laquelle on leur explique que nous sommes prêts à faire un investissement phasé dans le temps en fonction des succès du projet. Il nous fallait des garanties. La question était de savoir s’ils allaient accepter cette logique différente de celle d’un fonds d’investissement privé?" relate Renaud Witmeur. Les propositions font le va-et-vient entre Hong Kong et Namur. "À partir du moment où il s’agit d’argent public, il nous fallait absolument des garanties", insiste un des acteurs qui reconnaît que les Wallons arrivaient toujours avec de nouvelles exigences. Mais "le 25 juin, on a reçu leur feu vert!" dit avec soulagement Renaud Witmeur.

À Namur, la moiteur de l’été s’installe en ce mois de juin. Les conseillers du ministre de l’Economie peaufinent les derniers détails juridiques avec les experts de la Sogepa avant le retour des négociateurs chinois. La délégation semble impatiente d’en finir. L’ambiance était même qualifiée d’excellente et entre deux réunions, les Wallons trouvent le temps pour aller flâner avec le directeur financier de Thunder Power sur la Grand-Place de Bruxelles et déguster des gaufres au chocolat. "On en était au fine tuning", sourit un négociateur. Avant de se quitter le 5 juillet, les Wallons promettent à leurs nouveaux amis chinois de leur envoyer une offre liante d’ici le 15 juillet. La dernière ligne droite est enclenchée. On parle d’une signature officielle du contrat à la fin août.

"On n’avait plus le choix. Si on refusait, le projet ne se faisait pas!"

L’offre liante arrivera comme promis dans la boîte mail des responsables de Thunder Power avant le 15 juillet. Entre-temps, la trêve estivale s’installe en Wallonie et les cabinets ministériels se vident sans que les Chinois ne donnent de nouvelles. Le 24 juillet, la situation se gâte. "Ils refusent nos exigences. Le fait que les 150 millions d’euros soient libérés par phases est trop long pour eux. Mais surtout, ils veulent que l’argent wallon soit versé sur le compte de leur holding basé dans les îles Vierges britanniques", explique Renaud Witmeur. Les contacts sont coupés. "On croyait vraiment que c’était perdu."

Le coup du compte aux îles Vierges embarrasse au plus haut niveau. Les Wallons craignent le scandale. Après un silence radio, les négociations sont finalement relancées sur de nouvelles bases. Les Chinois ont revu leur business plan et la participation wallonne est abaissée à 50 millions. La Sogepa, parviendra de son côté à recevoir une série de garanties en contrepartie du versement de l’argent public wallon dans le paradis fiscal. "On n’avait plus le choix. Si on refusait, le projet ne se faisait pas! assure Renaud Witmeur. Il fallait donc qu’on trouve des modalités pour défendre le dossier en Belgique." Le point passera sans faire de vagues. C’est gagné, 30.000 Chloé sortiront des lignes de montage de Gosselies à la fin 2020 et plus de 500 emplois vont être créés dans un premier temps. "C’est totalement inespéré. Si le plan d’affaires des Chinois réussit, il y aura plus d’emplois qu’au moment de Caterpillar", se réjouit Paul Magnette qui parle de 4.000 jobs.