Carat Duchatelet va fournir les berlines blindées de la police

Sogepa

"Une super-nouvelle pour une PME Wallonne"

À la Sogepa, on se félicite du deal signé par Carat Duchatelet. L’invest a injecté 600.000 euros en prêt subordonné dans Carat Duchatelet sur la base d’un euro pour un euro. L’actionnaire principal Jean-Paul Rosette a, lui, injecté le même montant dans l’entreprise via une augmentation de capital. "Je détiens maintenant 85% du capital", souligne celui qui reste évidemment administrateur de la société et qui précise qu’il compte "garder ses billes dans l’entreprise".

En début de PRJ, alors en proie à des soucis de santé, il a dû laisser la place à Vincent Lambert, l’autre actionnaire, pour la gestion de l’opérationnel au quotidien. Ce dernier a aujourd’hui 15% dans l’entreprise. "Il a mouillé la chemise pour l’opérationnel et il a été au four et au moulin", reconnaît Jean-Paul Rosette qui se réjouit de voir que son entreprise reprend des couleurs.

À la Sogepa, on se félicite de la tournure des événements: le contrat police est une "super-nouvelle pour une PME Wallonne", explique son vice-président Philippe Buellen, qui ajoute que l’invest sera très attentif à ce que rien ne vienne entraver le retournement de Carat Duchatelet. En tant que créancier important, la Sogepa a son mot à dire.

Il en va de même pour les deux banques, Belfius et BNP Paribas, qui ont soutenu l’entreprise même pendant la PRJ. "Ils ont joué le jeu et continué de travailler avec nous alors que nous étions en PRJ. Nous sommes un acteur mondial avec une image et des retombées au niveau politique. Si on ne s’appelait pas Carat Duchatelet, ce ne serait vraisemblablement pas le cas", estime Vincent Lambert. Trente-neuf personnes travaillent chez Carat Duchatelet et, mis à part l’un ou l’autre départ volontaire, personne n’a dû être licencié pendant la PRJ. "Je dois saluer ce travail acharné de toute une équipe. Ils sont restés malgré cette situation périlleuse", insiste Vincent Lambert.