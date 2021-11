Cardoen parie sur la voiture d'occasion reconditionnée

Cardoen met sur pied un reconditionnement des voitures d'occasion. Une manière de se renforcer dans cette activité et de pallier le manque de stock et à l'augmentation du prix des voitures.

Pour Cardoen, les astres sont alignés. Le spécialiste de la vente de voitures neuves récupérées ici et là, généralement en stock, a depuis quelque temps décidé d'augmenter sa part de véhicules d'occasions avec plus de kilomètres au compteur dans ses ventes.

"Il y a trois ans, nous vendions que 15% de voitures d'occasions, aujourd'hui c'est 50%". Ivo Willems co-CEO de Cardoen

"Il y a trois ans, nous vendions que 15% de voitures d'occasions, aujourd'hui c'est 50%", nous détaille ainsi le co-CEO de Cardoen, Ivo Willems.

Le marché des occasions se porte bien mieux que son grand frère, le marché du véhicule neuf.

Le marché des voitures neuves est ainsi 27,7% plus bas sur les 9 premiers mois de l'année par rapport à la même période en 2019, contre un marché de l'occasion en hausse de 3,4% par rapport à son niveau d'avant la pandémie.

16.500 voitures reconditionnées Cardoen veut pouvoir reconditionner 16.500 voitures par an d'ici 2025. Sa maison mère, Aramis Group, en a reconditionné plus de 50.000 en Europe sur son exercice clôturé au 30 septembre.

Prix en hausse

Par rapport à 2020, le marché des voitures d'occasion est d'ailleurs en hausse de 11% cette année, alors que celui des voitures neuves baisse encore de 4,7% par rapport à 2020, année pourtant marquée par un arrêt complet de l'activité.

"En 2018, une nouvelle Polo à Cardoen coûtait 13.999 euros. Aujourd'hui, la même Polo dans notre showroom coûte 19.999 euros." Wim Bruggeman co-CEO de Cardoen

Le manque de pièces joue évidemment un rôle, mais le prix constitue aussi un frein de plus en plus grand, car les voitures neuves sont de plus en plus chères. "En 2018, une nouvelle Polo coûtait 13.999 euros. Aujourd'hui, la même Polo dans notre showroom coûte 19.999 euros", a expliqué Wim Bruggeman à la tribune.

De plus en plus de particuliers se tournent donc vers l'occasion. C'est pour cela que ce mardi, Cardoen allait un cran plus loin avec l'inauguration de son centre de reconditionnement à Wilrijk.

Garantie 10 ans

Ici, les voitures sont entièrement reconditionnées, de la mécanique, à la technique, aux rayures jusqu'au contrôle qualité complet. Pour rassurer sur le sérieux de la démarche, Cardoen innove également avec la proposition d'une garantie à 10 ans (depuis la première immatriculation et si les entretiens sont réalisés chez Cardoen) pour 549 euros.

Car le but, chez Cardoen, est avant tout de fidéliser sa clientèle. Il faut éviter que le client d'une occasion ait une mauvaise surprise. Un client rassuré achètera donc plus facilement une occasion et à un meilleur prix.

100.000 Kilomètres Cardoen veut reconditionner des voitures ayant jusqu'à 6 ans avec 100.000 km au compteur.

En Belgique, de nombreux constructeurs automobiles font déjà dans le reconditionnement de voitures d'occasion jeunes, mais cela se fait beaucoup moins sur des voitures plus âgées. Cardoen veut reconditionner des voitures ayant jusqu'à 6 ans avec 100.000 km au compteur.

Au passage, Cardoen estime que cette dynamique fera vivre les voitures plus longtemps et sera donc bénéfique pour l'environnement. En effet, selon l'Agence européenne pour l'environnement, la production et la destruction d'une voiture thermique interviennent pour plus d'un quart de son bilan carbone au cours de sa vie.

Faire vivre les voitures plus longtemps est donc une bonne chose. Évidemment, si les voitures partent à l'exportation plutôt que d'être réutilisées en Belgique, cela ne veut pas dire que leur vie s'arrête, mais Ivo Willems estime que le reconditionnement des voitures chez Cardoen améliore leur durée de vie.

200 emplois créés

L'ambition est grande. Cardoen souhaite pouvoir reconditionner 16.500 voitures par an d'ici 2025. Au passage, l'emploi chez Cardoen devrait passer de 250 à 450 personnes.

Cardoen est aidée dans son ambition par sa maison mère, Aramis Group (groupe Stellantis), qui a justement publié ses résultats annuels (clos au 30 septembre) ce mardi.

Le groupe Aramis en profitait pour mettre en avant un record de vente de voitures d'occasion reconditionnées qu'elle différencie des "voitures pré-immatriculées", ces voitures qui venaient historiquement gonfler les chiffres de vente de certains constructeurs. La Belgique a généré 193,8 millions d'euros de chiffre d'affaires au sein d'Aramis.

"Avant, on chassait les clients, maintenant, on chasse les voitures" Ivo Willems

Le secteur automobile lutte face aux pénuries dans son ensemble. Il se trouve donc qu'il devient de plus en plus compliqué pour les acteurs comme Cardoen de trouver des voitures. "Avant, on chassait les clients, maintenant, on chasse les voitures", sourit Willems, qui a néanmoins la chance de bénéficier de la force de frappe d'Aramis.

Reconditionner des voitures est également tout indiqué pour des voitures électriques dont le prix neuf reste un frein très important, comme le confirme Ivo Willems. Cardoen commercialise ainsi la chinoise Aiways U5 en Belgique, mais le prix de 40.000 euros rebute de nombreux clients.

Une marché de seconde main électrique est donc une promesse de voir la technologie s'imposer aussi sur le marché aux particuliers duquel elle reste très marginale.

