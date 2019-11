Carglass se sépare de ses vitrages pour autocars

Carglass, la filiale de D’Ieteren, a décidé il y a quelques semaines de se séparer d’une partie de sa division "Specials". Toutes les activités en lien avec la réparation et le remplacement des vitres pour les bus, les autocars, les trains, les trams, les mobil-homes et les véhicules agricoles seront reprises par le français Glazing Bus & Trucks qui a déjà une filiale en Belgique.

Glazing Bus & Trucks possède 15 entrepôts en France et en Belgique. Elle offre également un service mobile 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour les bus et camions. De son côté, Belron, la maison-mère de Carglass ne propose des services de type Bus & Coach que dans très peu de pays. "Il était donc de plus en plus difficile pour Carglass de garantir le même niveau de service et de répondre aux attentes spécifiques de ces clients particuliers", entend-on de la société.