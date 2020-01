Carlos Ghosn a quitté sa résidence tokyoïte tout seul

Les images de vidéosurveillance consultées par la justice japonaise ont révélé que Carlos Ghosn a quitté sa résidence de Tokyo tout seul , ont indiqué des sources proches de l'enquête citées ce vendredi par des médias japonais. Captées dimanche vers 12h00 (03h00 GMT), ce sont les dernières images de l'ancien patron de Renault et Nissan à avoir été saisies par une caméra placée près de l'entrée de son domicile pour surveiller ses entrées et sorties, selon la chaîne NHK.

Plainte de la compagnie

L'opérateur cargo turc MNG a par ailleurs annoncé vendredi qu'il a déposé une plainte le 1er janvier pour l'utilisation illégale de ses services . La compagnie a fait savoir que les documents de vol des appareils qui ont effectué la liaison entre Osaka, Istanbul et Beyrouth avaient été falsifiés afin de ne faire aucune mention de la présence de Carlos Ghosn à bord .

MNG a indiqué qu'elle a loué deux avions à deux clients différents en décembre. Le premier a quitté Dubaï pour Osaka avant de voler vers Istanbul, tandis que le second a décollé de l'aéroport stambouliote Atatürk pour ralier Beyrouth. "Les deux locations ne semblaient pas liées", a déclaré Cem Sasmaz, le directeur général de la compagnie. "Le nom de M. Ghosn n'apparaissait dans la documentation officielle d'aucun des vols. Ces avions n'appartiennent pas à MNG, mais c'est bien nous qui avons opéré ces deux vols."

Quatre fois inculpé

L’ancien patron le mieux payé du Japon avait été arrêté en novembre 2018. Deux procès l’y attendaient cette année sous quatre chefs d’inculpation: deux pour des revenus différés non déclarés aux autorités boursières par Nissan (qui est aussi poursuivi sur ce volet), et deux autres pour abus de confiance aggravé.

Il était assigné à résidence dans une vaste demeure tokyoïte après avoir passé au total 130 jours en garde à vue et en détention préventive .

Jeudi, l’ex-PDG de l’alliance Renault-Nissan-Mitsubishi a diffusé un communiqué de presse laconique dans lequel il assure que sa famille n’a joué aucun rôle dans sa fuite du Japon . " C’est moi seul qui ai organisé mon départ " , y martèle-t-il, alors que le nom de son épouse Carole revient dans quantité d’articles comme celui du "cerveau" de l’opération, qui aurait été menée avec l’aide de ses demi-frères et du reste du clan Ghosn.

La date du 8 janvier est maintenant entourée en rouge dans tous les agendas médias du monde. C’est ce jour-là que celui qui est devenu le fugitif le plus célèbre de la planète prendra la parole au cours d’une conférence de presse .

Il donnera sans doute plus de détails quant à cette évasion rocambolesque dont les circonstances demeurent très floues et au sujet de laquelle courent les rumeurs les plus folles.