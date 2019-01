Carlos Ghosn crie à l'injustice

Dans le bras de fer qui l’oppose au parquet de Tokyo, Carlos Ghosn cherche à reprendre l’initiative. L’ancien dirigeant de Nissan et de Mitsubishi a donc profité de sa première apparition publique depuis son arrestation le 19 novembre pour déplorer d’être "faussement accusé et détenu de manière injuste".

Le patron de Renault et ancien président de Nissan et de Mitsubishi, Carlos Ghosn, a eu recours à une procédure rare (utilisée par seul 0,6% des accusés en 2017). Basée sur l’article 34 de la constitution, elle permet à tout gardé à vue d’obtenir une audience publique pour connaître les motifs de son arrestation. Le juge n’a légalement pas pu la refuser, mais les procureurs du bureau d’enquête spéciale du parquet de Tokyo, n’étaient pas obligés d’y assister.

Carlos Ghosn s’est présenté à 10h30, heure locale, devant la chambre d’instruction 425 du tribunal de Tokyo. Débarrassé des menottes qui l’entravaient à l’entrée de l’austère salle aux murs beiges et de bois clair, il avait choisi d’apparaître en costume sombre. Amaigri de neuf kilos, il a lu une présentation d’une dizaine de minutes dans laquelle il a clamé son innocence, expliquant "avoir agi avec honneur, légalement et avec la connaissance et l'approbation des dirigeants de la compagnie". Il a rappelé qu’il avait consacré deux décennies de sa vie "à relever Nissan et bâtir l'alliance", une entreprise qu'il dit aimer.