Carlos Ghosn dénonce à l'ONU sa "persécution judiciaire"

15 obligations et interdictions

L'ex-patron de Renault et Nissan, poursuivi au Japon pour malversations financières, a été remis en liberté sous caution le 25 avril 2019. Il est désormais assujetti à 15 obligations et interdictions. Parmi ces interdictions, celle de communiquer avec son épouse autrement que par l'intermédiaire d'avocats japonais ou à moins d'obtenir au préalable l'autorisation du tribunal concernant l'heure, le lieu, la manière et le contenu des rencontres et communications, rappellent Mes Zimeray et Finelle.