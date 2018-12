Carlos Ghosn inquiété par une nouvelle affaire

• Qui est le Saoudien? Selon les sources de Nissan, le particulier qui a aidé Ghosn se nomme Khaled Al-Juffali , vice-président de E.A. Juffali and Brothers, l'un des plus gros conglomérats d'Arabie saoudite, et membre du conseil d'administration de l'Autorité monétaire d'Arabie saoudite. Il est également actionnaire majoritaire d'une société appelée Al-Dahana, propriétaire de la moitié d'une coentreprise régionale se nommant Nissan Gulf, l'autre moitié étant détenue par une filiale à 100% de Nissan Motor.

• E.A. Juffali and Brothers a été créée en 1946. Elle est spécialisée dans l'électricité et les télécommuncations et s'est diversifiée dans le bâtiment, l'assurance, la construction et la distribution de véhicules. Fondée en 2008, la coentreprise Nissan Gulf était à l'origine responsable de la stratégie marketing et commerciale et du développement des concessions en Arabie saoudite, à Abou Dhabi, au Koweït et à Bahreïn. Mais depuis son champ d'action s'est réduit au Koweït et à Bahreïn pour des raisons inconnues dans l'immédiat, a observé l'une des sources.