Carlos Ghosn peut sortir de prison

L'ex-homme fort de Nissan/Renault est emprisonné au Japon depuis plus de trois mois. Le tribunal de Tokyo vient d'autoriser la libération sous caution de Carlos Ghosn. Mais sous plusieurs conditions, notamment l'interdiction de quitter le Japon.

Le tribunal du district de Tokyo a accepté ce mardi la demande de libération sous caution effectuée par Carlos Ghosn. L'ancien PDG des constructeurs automobiles Nissan et Renault est détenu depuis son arrestation le 19 novembre dernier au Japon sur des accusations de malversations financières .

Dans un bref message adressé aux médias, le tribunal a précisé avoir posé trois mesures : obligation de résider au Japon, interdiction de quitter le pays même pour un bref séjour et dispositions pour éviter sa fuite et la destruction de preuves.

D'après la chaîne de télévision publique NHK, la libération sous caution de Ghosn a été fixée à un milliard de yens (7,9 millions d'euros environ)et pourrait être effective dès ce mardi. Il s'agit de la troisième demande de mise en liberté sous caution effectuée par Ghosn, qui a changé d'avocats le mois dernier et s'était dit prêt par la voix de son conseil à se soumettre à de sévères restrictions, dont la vidéosurveillance et la surveillance de ses communications.