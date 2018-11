Carlos Ghosn restera 10 jours de plus derrière les barreaux

La défense de Ghosn assuré par un ex-procureur

Motonari Ohtsuru connâit sur le bout des doigts toutes les tactiques du parquet de Tokyo, en charge de l'enquête sur les malversations financières dont son client, Carlos Ghosn, est suspecté. Et pour cause, l'avocat du magnat de l'automobile est l'ancien chef de l'unité d'élite qui enquête actuellement sur Carlos Ghosn.

Lorsqu'il était procureur, cet homme de 63 ans avait acquis le surnom de "Confesseur" pour sa capacité à extraire des aveux aux suspects. Considéré comme franc et direct, il a aussi été baptisé du nom affectueux de "Monsieur bien au carré" tant il semble collet monté même au sein d'une profession connue pour son sérieux. Nommé procureur en 2005, il a promis de tout entreprendre pour mettre à terre les délinquants en col blanc.

En tant que chef de cette unité spéciale, il a mené des enquêtes sur de très grosses affaires dont celle des fraudes comptables d'une société étoile montante de l'internet, Livedoor, et une affaire de délit d'initié d'un gestionnaire de fonds célèbre au Japon dans les années 2000. Mais après trois décennies comme procureur, il a changé de camp en 2011 pour devenir avocat de la défense. Bien qu'il se soit saisi des cas les plus en vue au Japon, il garde médiatiquement un profil bas. On sait peu de choses sur lui, si ce n'est qu'il a deux enfants et un goût pour le saxophone.