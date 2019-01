Carlos Ghosn se confie pour la première fois depuis son arrestation

Carlos Ghosn n'a "aucun doute" sur le fait que les accusations portées à son encontre sont la conséquence d'un "complot" et d'une "trahison" de la part de dirigeants de Nissan opposés à ses projets de renforcement de l'alliance avec Renault.

Carlos Ghosn se dit victime "d'un complot et d'une trahison" de la part de dirigeants de Nissan, opposés selon lui à son projet d'intégration entre Renault et ses alliés japonais. Il s'exprime dans le quotidien économique japonais Nikkei, dans la toute première interview accordée dans la prison de Tokyo où il est détenu depuis son arrestation, le 19 novembre, pour des malversations financières présumées. Pour rappe, le Franco-Japonais-Brésilien a été révoqué fin novembre de la présidence des conseils d'administration de Nissan et Mitsubishi Motors. Il a par ailleurs démissionné la semaine dernière du groupe français Renault.