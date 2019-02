Carlos Ghosn vire son avocat et perd ses indemnités

Qui est Junichiro Hironaka?

A 73 ans, il est un vétéran diplômé de l'université de Tokyo. Habitué des médias,il dénote par rapport à son discret confrère Otsuru.

A son actif, on trouve la défense des célébrités et des politiques, des résidents de la région affectée par la catastrophe de Fukushima et travaillé sur des affaires criminelles.

Il a notamment participé avec succès en 2012 à la défense d'un homme politique influent, Ichiro Ozawa, fin stratège électoral accusé d'implication dans une affaire de financements non déclarés de campagne.

"J'ai parlé à M. Ghosn et à sa famille qui m'ont demandé de prendre l'affaire en main, et j'ai accepté". Il sera épaulé sur ce dossier son collègue Hiroshi Kawatsu.

Junichiro Hironaka a désormais la délicate mission de défendre l'ancien capitaine d'industrie naguère vénéré dans l'archipel pour avoir sauvé le constructeur japonais Nissan de la faillite, et qui y est aujourd'hui vilipendé.