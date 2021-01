Carlos Tavares, le patron de l'automobile qui vise les étoiles

Il avait surpris tout le monde quand à 55 ans, il avait déclaré en interview qu'il se verrait bien patron d'un groupe automobile, "pourquoi pas General Motors". Cette sortie de Carlos Tavares date de 2013 et elle lui vaudra de quitter la marque au losange séance tenante. À l'époque, il est numéro 2 de Renault derrière un autre Carlos, Ghosn, qu'on ne présente plus.

Sept ans plus tard, Carlos Tavares personnifie l'adage qui veut que "la chance sourit aux audacieux". Il va diriger Stellantis, le groupe issu de la fusion de Peugeot Citroën (PSA) et Fiat Chrysler (FCA) et qui réunira pas moins de 14 marques de voitures (notamment Fiat, Jeep, Dodge, Ram et Maserati côté FCA; et Peugeot, Citroën, Opel et DS côté PSA).