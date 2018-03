"Ce n'est pas une Tesla, c'est une très bonne Jaguar avec l'ADN de Jaguar"

Le début de la contre-attaque du secteur automobile face à Tesla a réellement commencé cette semaine à Genève . Jaguar Land Rover, propriété de l’Indien Tata Motors, présentait son I-Pace, le premier véhicule 100% électrique a réellement rivaliser sur le segment du premium électrique, les terres de Tesla par excellence. Il s'agit non plus d'un concept, mais de la version de production disponible dès à présent à l'achat.

En termes de marketing, le coup est majeur. Tous les constructeurs haut de gamme s’affairent à sortir leur alternative à la voiture d’Elon Musk. Si plusieurs options existent dans les voitures de plus petite taille (Renault Zoé, Hyundai Kona, Nissan Leaf, BMW I3, etc.), personne n’avait encore attaqué Tesla dans les segments plus élevés du marché.

L’I-Pace affiche 480 kilomètres selon le nouveau cycle de test WLTP plus proche de la réalité que l’ancien cycle NEDC (545 kilomètres). Elle est à 94% en aluminium, fait le 0 à 100 kilomètres/heure en 4,8 secondes. "Comme il n’y a pas de moteur à combustion, pas besoin que la voiture soit si longue. Ses deux petits moteurs électriques laissent plus de place pour la cabine dans une plus petite longueur", explique le directeur du design Ian Callum. À 80.000 euros la voiture est donc bien plus abordable qu’une "Model X" de Tesla, même si elle est un peu plus petite. Le prix d’une Model X oscille entre les 100.000 euros et les 160.000 euros selon les versions.