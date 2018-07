Chasse à la fraude au filtre à particules

De nombreuses voitures roulent sans filtre à particules ou avec un filtre à particules qui ne fonctionne plus. De tests vont être effectués pour trouver les appareils qui détectent ces problèmes et fraudes.

Dans chaque Régions, au moins un centre de contrôle technique sera expérimenté avec des compteurs PN (qui compte les particules de poussière) et PM (qui mesure la masse de particules). Seuls ces prototypes peuvent détecter de manière décisive la présence d’un filtre à particules défectueux ou l’absence de filtre. Les mesures seront effectuées avec des appareils de différentes marques, de sorte qu’il apparaisse clairement quels appareils produisent les résultats les meilleurs et les plus fiables en pratique.

Un total de 10.000 véhicules doivent être inspectés dans les six prochains mois. Après une évaluation, les Régions pourront acheter les dispositifs les plus appropriés en plus grand nombre et les mettre à la disposition des différents centres de contrôle technique.