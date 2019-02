Citroën présente sa biplace électrique sans permis

Citroën présente sa biplace pour la ville, électrique et sans permis. Elle fait 2,5 mètres de long, avec de très grandes roues de 18 pouces, et émet un son pour prévenir de son approche.

A première vue, on dirait une petite Smart. Elle se nomme AMI One Concept, est toute petite, dispose de deux places et se gare facilement. Mais la biplace électrique Citroën se conduit sans permis. Le constructeur français a présenté un concept car qui pourrait préfigurer la gamme électrique de nouvelle génération de la deuxième marque historique du groupe PSA.