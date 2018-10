Colruyt veut vous faire rouler à l'hydrogène

C’était la grand-messe ce lundi chez Colruyt. Le groupe de supermarchés, qui essaye d’être leader dans la lutte contre le changement climatique, ouvrait sa première station à hydrogène publique pour voitures particulières à Hal, au siège de la compagnie, au cœur du groupe Colruyt. "Pour nous, l’hydrogène est une clé vers l’économie bas carbone. Elle est facile à produire avec du vent ou du soleil. On peut l’utiliser dans la mobilité et beaucoup d’autres secteurs", estime Jef Colruyt, CEO du groupe Colruyt.

Les défenseurs de la technologie pensent en effet que la pile à combustible est optimale à long terme. D’abord, ces véhicules ne nécessitent pas de batterie et sont donc plus faciles, moins coûteux et plus écologiques à produire.

La station de Dats24 à Hal est la "première intégrée d’Europe". C'est-à-dire que "c’est la première fois que dans une station, on peut tout offrir: CNG, hydrogène, essence et bornes de rechargement électrique", détaille le CEO. Un défi technologique au niveau des différentes législations pour faire cohabiter toutes ces énergies dans une seule station.

6000 Toyota dans le monde

A peine 321 Toyota Mirai ont été vendues en Europe et le reste en Amérique. Chez Toyota, on pense "que les véhicules à batterie sont idéaux pour les petits véhicules et les petites distances. Pour de plus grand véhicules et autonomies, les batteries constituent trop de poids à transporter. Sans compter qu’il faut produire ces batteries", explique Aurélie Gerth, porte-parole de Toyota en Belgique. Toyota préfère donc l'hydrogène pour ce type d'utilisation gourmande en kilomètres.