Comment Bosch entend sauver la voiture diesel

Des émissions de CO2 plus faibles

"Nous repoussons les limites de ce qui est techniquement possible. Grâce à la toute dernière technologie Bosch, le diesel affiche de faibles émissions et demeure abordable", a précisé Volkmar Denner.

Un potentiel de perfectionnement

Le but de Bosch est de développer une nouvelle génération de moteurs diesel et essence qui ne soient plus à l'origine d'une émission significative d'émissions d'oxyde d'azote. A l'avenir, pas plus d'un microgramme d'oxyde d'azote par mètre cube d'air ambiant ne serait produit par les moteurs à combustion, selon le constructeur. Soit un quarantième (2,5%) du seuil d'émission actuel.