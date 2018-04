Comment la Chine devient un leader automobile

Au Salon de Pékin, la Chine, premier marché mondial, montre toute son importance pour le secteur automobile. Dans la vente, mais aussi de plus en plus dans la production.

Les marques mondiales et chinoises y présentent leurs nouveautés en nombre. Comme le concept électrique iX3 de BMW . La Chine n’est ni plus ni moins que le premier marché automobile mondial . Quelque 28,9 millions de véhicules ont été écoulés l'an dernier dans le pays, progressant de 3%, selon l'Association chinoise des constructeurs automobiles (CAAM). Cet essoufflement, après l'envolée de 14% enregistrée en 2016 , s'explique notamment par la suppression d'un fort rabais fiscal sur l'achat pour les voitures de petite motorisation.

Pays de production

Mais là où la révolution est en marche, c’est un fait que la Chine devient aussi un acteur incontournable de la production. La iX3 de BMW sera par exemple produite en Chine et exportée depuis l'Empire du milieu vers l'Europe et les Etats-Unis. Les grands constructeurs ont dû nouer des partenariats locaux pour s’attaquer au marché chinois, ce qui a amené un savoir-faire non négligeables aux sociétés automobiles chinoises.



Dans le détail, les constructeurs internationaux désireux de s'implanter en Chine doivent s'associer à des partenaires locaux avec lesquels ils développent des marques conjointes, mais dans le cadre de coentreprises qu'ils ne peuvent contrôler. Pékin a promis de lever ces restrictions d'ici cinq ans.



Groupe étatique, SAIC (Shanghai Automotive Industry Corporation) est le premier constructeur du pays, avec 6,92 millions de véhicules vendus en 2017 selon la CAAM (environ 24% du marché); c'est l'allié depuis trois décennies de l'allemand Volkswagen et depuis vingt ans de l'américain General Motors.Ces deux groupes profitent à plein de leur longue implantation: GM a annoncé avoir vendu 4,04 millions d'unités dans le pays l'an dernier (+4,4%) -ce qui en fait le premier constructeur étranger en Chine-, contre 3,2 millions pour Volkswagen (+5,9%).