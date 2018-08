Coucke troquera-t-il sa Tesla pour une Audi "made in Brussels"?

Audi, le sponsor "auto" d'Anderlecht entre dans sa quatrième année de sponsoring du club. Marc Coucke, lui, roule en Tesla. Jusqu'à l'arrivée du SUV électrique made in Forest ?

Quand on se rend au stade Constant Vanden Stock, on ne peut en général pas la rater, surtout lorsque l’on se dirige vers la tribune officielle. La Tesla Model X de Marc Coucke est généralement garée en évidence.

Deal sur 4 ans

Les discussions sont en cours pour une prolongation du contrat et outre quelques détails, il nous revient que sur le fond du dossier tous les signaux sont au vert. Audi Belgium, filiale de D’Ieteren, et le RSCA seraient d‘accord pour prolonger leur partenariat.

Made in Brussels

Ça tombe bien, la première voiture électrique du groupe - dont la production va commencer d’ici peu à l’usine de Forest - est justement un gros SUV électrique et un concurrent idéal de la Model X de Tesla.

On peut donc imaginer qu’en coulisses, les équipes d’Audi font tout pour que l’homme fort du foot belge troque sa voiture californienne pour une voiture électrique "made in Brussels". Ce qui aurait d’ailleurs tout son sens pour Anderlecht qui essaye justement d’attirer plus de Bruxellois dans son stade.