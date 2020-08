D'Ieteren Auto talonne Tesla en Belgique

Alors que le groupe Volkswagen électrifie à tout va et que Tesla a un peu baissé sur 7 mois, D'Ieteren Auto n'est plus qu'à 322 voitures électriques de Tesla.

On dit souvent que pour qu'un véhicule soit visible dans la circulation, il en faut déjà quelques milliers de vendus. Avec les nombreuses nouveautés électriques qui arrivent sur le marché, plusieurs modèles électriques perdent déjà des volumes de vente avant même de s'être vraiment fait connaître du plus grand nombre.

Notons toutefois que certains véhicules font exception. L'Audi E-Tron a été écoulée à 615 reprises de janvier à juillet en Belgique, une réussite pour un véhicule onéreux made in Forest qui n'avait été immatriculé à 488 unités sur la même période l'année précédente.

La Nissan Leaf perd par contre plus de la moitié de son volume sur le marché cette année. C'est un coup dur pour la marque qui était l'un des pionniers de la mobilité électrique. Au sein de l'alliance Renault-Nissan, la nouvelle Zoé de Renault performe cependant bien avec 624 immatriculations soit un peu plus de 10% du marché des véhicules électriques.

Le groupe Volkswagen, en attendant son ID.3 s'appuie sur l'électrification de ses petites citadines, la Seat Mii, la Skoda Citigo et la VW Up ainsi que sur la Golf électrique. Avec les Audi et les Porsche, les marques importées par D'Ieteren Auto s'adjugent 1370 unités électriques sur 7 mois, soit 23% du marché.