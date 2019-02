D'Ieteren à l'assaut du leasing de voitures d'occasion

Proposer des voitures d’occasion en leasing est un sujet dans l’air du temps. S’il existe quelques initiatives ici et là, D’Ieteren Auto enclenche la deuxième. Via sa filiale Lab Box, D’Ieteren Auto lance Lizy, une plateforme de leasing entièrement numérique dédiée à la pratique.

Cela veut également dire que Lizy ne travaillera qu’avec des voitures d’occasion et donc de stock. Elles seront livrées dans les deux semaines à l’adresse du client. Fini donc de devoir passer via le concessionnaire. "On a des experts qui livrent les voitures et qui vont expliquer comment fonctionne toute la technologie embarquée. Cela permet d’avoir une relation directe avec les clients", pointe Sam Heymans, CEO de Lizy.