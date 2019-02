D'Ieteren attend encore une croissance à deux chiffres en 2019

C’est tout sourire que les managers de D’Ieteren ont reçu les journalistes ce jeudi pour leurs résultats annuels. Axel Miller et ses équipes ont dépassé leur guidance annuelle pour 2018. Le résultat consolidé avant impôts s’est affiché en progression de 15,8% à 226,1 millions d’euros. C’est d’autant mieux que "chaque activité contribue à cette croissance", indique Axel Miller, le CEO. "Les stratégies se développent avec succès. Les résultats sont solides et sains. Nous pensons que l’on pourra encore délivrer une croissance à deux chiffres pour les profits du groupe cette année", enchaîne-t-il.

Depuis la vente de 40% de Belron (Carglass) à CD&R en février, D’Ieteren est assis sur un bon milliard d’euros que la firme ne compte pas dépenser à la va-vite. "Nous étudions des centaines de dossiers, mais nous sommes dans un marché vendeur. Il y a énormément de liquidités dans le monde. Les capacités d’investir avec des rendements attractifs s’amenuisent. Nous voyons des classes d’actif assez risquées sur les marchés. Les valorisations sont très élevées. Mon CFO et moi, en tant qu’anciens banquiers, voyons les risques. La situation nous fait penser à 2005, 2006. On peut se permettre d’attendre. Nous sommes une société de plus de 200 ans et on connait le prix du temps", détaille Axel Miller.