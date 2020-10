D'Ieteren entend licencier 123 travailleurs

Marché en métamorphose

Cette coupe claire s'effectue dans le cadre d'un important plan de transformation , qui va voir la marque investir la bagatelle de 182 millions d'euros d'ici 2025 "pour la mise en adéquation des métiers et des services offerts avec les attentes des clients, notamment en matière de digitalisation, et leurs nouveaux besoins de mobilité".

L'entreprise, membre du club des Hénokiens, a entamé une réflexion sur l'avenir de son secteur et estime que l'automobile va se transformer au cours des prochaines années. Elle table ainsi sur une baisse de la vente des véhicules neufs au profit des voitures d'occasion et de formes de mobilité douce. Une réflexion qui l'avait déjà amené à faire l'acquisition de Zipcar au début 2019 pour lancer l'enseigne de voitures partagées Poppy.

La pandémie et les changements en termes de déplacement qui en découlent auraient accéléré le mouvement. Alors que l'enseigne misait sur une baisse progressive du marché de la voiture neuve en Belgique vers l'horizon des 490.000 véhicules neufs par an, celui-ci a déjà chuté sous la barre des 440.000 unités .

Réduction de la voilure

"Je pense que le Covid n'est qu'un prétexte pour mener ce plan à bien", dénonce Jean-Paul Sellekaerts. "Beaucoup de choses se voient justifiées par la pandémie, mais il me semble qu'il est un peu tôt pour tirer des conclusions sur les perspectives des trois ou quatre prochaines années et se séparer de plus d'une centaine de personnes de cette manière." Le syndicaliste remet également en question les acquisitions "catastrophes nées" que constituent, selon lui, l'acquisition de Moleskine et le lancement de Poppy, faits au détriment de l'activité historique du groupe.