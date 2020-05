D'Ieteren espère des opportunités d'acquisition avec la crise

Après un trimestre des plus moroses, les affaires reprennent pour le groupe automobile. Son CEO, Francis Deprez, focalise ses espoirs sur les nouvelles opportunités d'achat générées par la crise.

"Notre groupe a toujours fait preuve de grandes capacités d’adaptation au cours de son histoire. Nous sortirons plus forts de cette crise", a insisté Nicolas D'Ieteren, le président de l'entreprise familiale ce jeudi lors de l'Assemblée générale de la compagnie. Plus tôt dans la journée, D'Ieteren faisait état de ventes combinées en repli de 4,3% sur le premier semestre, indiquant qu'il n'était pas possible pour le moment de donner une guidance 2020.