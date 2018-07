D'Ieteren fait ses courses de saison à Knokke-Heist

D’Ieteren n’en finit plus de jouer au Monopoly avec les garages et concessions qui distribuent et assurent le service après-vente des marques du groupe.

Après avoir appris la semaine dernière le rachat des garages bruxellois détenus par la famille Bruynseels et ceux estampillés "Don Bosco" à Hal et à Buizingen, on apprend que la filiale immobilière du groupe belge a également ajouté à son portfolio l’exploitation de Bourgoo NV, à Knokke .La société est actuellement gérée par David et Filip Bourgoo, qui n’hésite pas à parler de "leur" garage familial en mentionnant qu’ils sont nés tous deux avec de l’huile dans le sang pour défendre haut les couleurs d’Audi… y compris les longs week-ends. Rien moins.

"Cela nous permet de devenir propriétaire d’une parcelle immobilière bien localisée." D’Ieteren Immo

Particularité du deal knokkois confirmé à la source: D’Ieteren a bien racheté l’exploitation; mais aussi les murs, terrains compris. Ceux-ci trônent le long de la Natiënlaan au n°111, entre le célèbre Put van de Cloedt et le complexe sportif local. "Cela nous permet de pérenniser les activités locales stratégiques de vente et d’après-vente des marques Audi et Bentley. Mais également de devenir propriétaire d’une intéressante parcelle immobilière, géographiquement bien localisée", commente-t-on chez D’Ieteren Immo où on fourmille d’idées et de plans tous azimuts.