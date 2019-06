D'Ieteren filialise sa branche auto

L’entreprise familiale va créer une entité propre pour D’Ieteren Auto, comme elle l’a déjà fait pour son activité immobilière.Cette réorganisation, qui sera effective en juillet 2021, doit offrir plus de souplesse au groupe.

Après avoir filialisé son pôle immobilier, le groupe D’Ieteren a annoncé ce jeudi soir après Bourse son intention de procéder de la même façon avec son activité historique liée à l’automobile, en créant une entité propre pour D’Ieteren Auto.

La filialisation de D’Ieteren Auto la positionnerait au même niveau que Belron, Moleskine et D’Ieteren Immo au sein du groupe D’Ieteren.

"Nos activités automobiles sont à la base de notre histoire et de notre prospérité." Nicolas d’Ieteren Président du groupe

Pour rappel, D’Ieteren Immo détient une trentaine de bâtiments. La marque Moleskine, qui appartient à D’Ieteren depuis plus de deux ans, est présente dans 30.000 points de vente à travers le monde et écoule plus de 20 millions d’exemplaires de son célèbre carnet de notes par an. Et la croissance continuera à s’afficher à deux chiffres dans les années à venir. Enfin, derrière l’entité juridique Belron se cache notamment l’entreprise Carglass. Et donc dorénavant, tout le volet auto sera logé au sein de D’Ieteren Auto.

"Nos activités automobiles sont à la base de notre histoire et de notre prospérité. Elles ont fait de nous qui nous sommes aujourd’hui et continueront à faire partie intégrante de qui nous serons demain. Je suis confiant dans la capacité des équipes et leur détermination à construire un avenir durable pour D’Ieteren Auto", commente le président du groupe, Nicolas D’Ieteren. D’Ieteren Auto envisage pour sa part de rassembler en son sein les D’Ieteren Car Centers localisés en région bruxelloise, les Porsche Centres situés à Bruxelles et à Anvers ainsi qu’EDI, sa nouvelle proposition en matière de recharge pour véhicules électriques.

Organisation plus souple

L’objectif pour le groupe de la rue du Mail est de disposer ainsi d’une organisation plus souple dans un marché en pleine mutation. Pour la direction, la digitalisation et les nouvelles solutions de mobilité rendent stratégique le contact direct avec le client final. "Nous visons à devenir un point d’entrée incontournable pour les clients à la recherche de services automobiles et de nouvelle mobilité. Pour réaliser cette ambition, il est essentiel que nous puissions compter sur une organisation plus agile et plus réactive aux changements du marché", poursuit Denis Gorteman, le CEO de D’Ieteren Auto

Cette réorganisation prendra pleinement effet au 1er janvier 2021. Le groupe indique que ce redéploiement fait l’objet actuellement d’une procédure d’information et de consultation avec les partenaires sociaux.