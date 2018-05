D'Ieteren maintient le cap, Moleskine surprend

Comme D’Ieteren avait avancé d’un jour la publication de ses résultats trimestriels, on espérait que ceux-ci allaient nous en dire plus sur l’affectation, en tout ou en partie, des fonds récoltés, soit un milliard d’euros, lors de la vente d’une partie de sa participation dans Belron (Carglass). Il n’en est rien. Le groupe signale laconiquement qu’il continue de chercher "de nouvelles opportunités d’investissement".

Par contre, bonne nouvelle du côté du petit dernier. Les ventes de Moleskine qui ont été à l’origine d’un avertissement sur résultat , fin de l’année dernière, affichent une croissance à deux chiffres contre 6,7% en 2017. La firme au carnet de notes emblématique a vu son chiffre d’affaires organique grimper de 27,2% au premier trimestre et de 19% à taux de change réel. Cette "solide croissance" a été soutenue, notamment, par une progression des ventes B2B à travers différentes régions (+145%).

De son côté Belron qui exploite la marque Carglass et dont D’Ieteren ne détient plus que 54,85% après avoir cédé 40% en février dernier a vu ses ventes progresser de 4,1% et de 9,6% à taux de change constants.