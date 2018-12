D'Ieteren planche sur son garage du futur à Anderlecht

D’Ieteren a lancé une réflexion de fond sur son portefeuille immobilier. Le site du boulevard industriel à Anderlecht est appelé à devenir un QG bruxellois. Un appel à projet vient d’être lancé pour y bâtir le garage du futur.

D’Ieteren planche actuellement sur un important projet visant son siège du boulevard industriel à Anderlecht. C’est ce qui filtre d’une note technique détaillée datée de fin novembre et rédigée par la filiale immobilière du spécialiste automobile belge, dont nous avons pu prendre connaissance. Celle-ci, baptisée comme il se doit D’Ieteren Immo, a pour ADN de repenser les sites dont le groupe belge fondé en 1805 est propriétaire et de rechercher de nouveaux potentiels de développement pour valoriser au mieux son patrimoine historique souvent urbain.

"A l’inverse des acteurs économiques qui délaissent pour l’instant la Région de Bruxelles-Capitale, nous pensons judicieux d’y investir de manière pérenne." Paul Monville Directeur du bras immobilier du groupe D’Ieteren

"A l’inverse des acteurs économiques qui délaissent pour l’instant la Région de Bruxelles-Capitale, nous pensons judicieux d’y investir de manière pérenne. D’où notre volonté de construire un garage du futur sur notre site du boulevard industriel, à Anderlecht", motive Paul Monville, le directeur du bras immobilier du groupe D’Ieteren, dans cette plaquette discrètement diffusée à l’attention des bureaux d’architectes et d’autres partenaires professionnels potentiels.

Copilotage avec le maître architecte bruxellois

Cette plaquette invitant les bureaux d’architectes à manifester leur intérêt pour le projet est née de plusieurs échanges avec les autorités régionales menés durant ces douze derniers mois avec l’équipe Canal (qui réunit la direction urbanisme de la Région bruxelloise, la Société régionale d’aménagement urbain et le team du Bouwmeester). Au terme de ces échanges, celle-ci a confirmé son souhait d’urbaniser et de densifier le site dont D’Ieteren est propriétaire.

24.000 m² C’est la superficie totale autorisée qui devrait être à terme développée sur le site entièrement redessiné.

"Il y a un an environ, D’Ieteren nous a présenté un projet de basse densité. En gros, il s’agissait d’une boîte à chaussures avec un peu de marketing autour. Nous avons demandé au porteur du projet de densifier celui-ci et d’y intégrer de la mixité. D’Ieteren Immo est ensuite revenu vers nous avec une étude de faisabilité réalisée en interne, plus dense et plus mixte. Nous nous sommes alors accordés sur une enveloppe constructible de quelque 24.000 m², qui augmente significativement la densité actuelle du bâti à condition qu’il soit moins mono-fonctionnel. La mixité choisie est laissée à l’appréciation des bureaux d’architectes qui remettront une offre. Quant à l’alignement vertical, il se fera sur le volume récemment construit par Eaglestone le long du boulevard, soit un peu moins de 28 mètres de haut", détaille Géraldine Lacasse, responsable du projet au sein du Team du maître architecte bruxellois Kristiaan Borret.

L’idée de construire un ensemble multifonctionnel, multi-locataires et flexible en lieu et place du garage actuel est donc née de ces échanges avec l’équipe Canal. Sur le site urbain concerné et stratégiquement situé, un des objectifs est désormais de créer un espace pérenne et modulable dans le temps en y favorisant la complémentarité entre tous les modes de déplacement urbain actuels et futurs.

Nom de baptême: Mobilis

Baptisé Mobilis, ce projet de garage 2.0 accueillera bien sûr un espace industriel pour la vente et le service après-vente de voitures et de véhicules utilitaires. Les porteurs du projet tablent sur un programme commercial intégré couplant 3.000 ventes de véhicules neufs et 17.000 entrées et sorties mécaniques sur base annuelle. Mais le programme intègre également d’autres paramètres: le bâtiment devra notamment assurer le bien-être des personnes qui y travailleront au quotidien et permettre une "rentabilité opérationnelle optimisée grâce à une organisation exemplaire".