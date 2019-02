D'Ieteren rachète les voitures partagées de Zipcar à Bruxelles

Le service Zipcar restera finalement opérationnel à Bruxelles. D'Ieteren reprend les activités et les équipes de la société de voitures partagées. Le tout sera intégré dans la marque Poppy de D'Ieteren d'ici quelques mois.

Zipcar avait annoncé la fin de ses services sur Bruxelles fin janvier dernier. Le service devait normalement cesser fin février et les nouvelles inscriptions n’étaient déjà plus possibles. Grâce au deal avec D’Ieteren, les activités vont donc pouvoir continuer sans interruption et les inscriptions vont être rouvertes.