D'Ieteren réalise un très beau doublé mais…

L’action D’Ieteren s’est envolée de 14% ce matin après la publication de résultats supérieurs aux attentes grâce à Belron et l’annonce d’un programme de rachat d’actions propres. On ne peut s’empêcher de penser à quoi ces résultats auraient pu ressembler si D’Ieteren n’avait pas vendu un bloc de 40% en Belron fin 2017.

Ce fut un démarrage sur les chapeaux de roue ce matin pour l’action D’Ieteren à la Bourse de Bruxelles. Elle a bondi de 14,4% pour toucher un plus haut en séance de 48,35 euros, ce qui porte sa performance totale depuis le début de l’année à 47% . Mais comme le pointent des analystes, la décote par rapport à la valeur d’actif net restait encore très élevée, autour de 40%, ce mercredi.

Le marché a donc salué, à sa façon, les chiffres semestriels publiés mercredi soir . Non, seulement, le résultat consolidé ajusté avant impôts considéré par le groupe comme son indicateur clé a grimpé de 25% à 178,9 millions d’euros, mais il s’est en plus révélé supérieur de 10% au consensus des analystes.

Prévision relevée pour Belron, mais pas pour le groupe

Ce qui constitue une surprise dans le chef de Nathalie Debruyne de Degroof Petercam. "Cela reflète, sans doute, les coûts corporate plus élevés au premier semestre, les résultats stables dans l’automobile et la croissance plus faible anticipée pour Moleskine."