D'Ieteren reprend les garages bruxellois Bruynseels

Le groupe coté D'Ieteren , c'est notamment les marques Belron (spécialiste du remplacement de pare-brise connu sous le nom Carglass), les cahiers Moleskine et surtout le pôle automobile D'Ieteren (importateur en Belgique des marques du groupe VW). Aujourd'hui, c'est dans le secteur des dealers automobiles que D'Ieteren veut se développer.

Bruynseels est dans les mains de la famille éponyme depuis 1967. Commencé comme un atelier de carrosserie, il est devenu revendeur d'Audi et de Volkswagen en 1978. Il compte aujourd'hui deux garages: à Dilbeek et à Anderlecht pour un chiffre d'affaires affiché en 2016 à quelque 52 millions d'euros et un bénéfice de 600.000 euros.