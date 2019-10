D'Ieteren revoit ses prévisions à la hausse

Sur une base comparable (participation de 54,10% et pré-IFRS 16 en 2019 et 2018), le résultat ajusté avant impôt part du groupe de Belron, devrait environ doubler cette année (prévision précédente: "progression d’au moins 70%"), grâce à une croissance en valeur et à une maîtrise des coûts rigoureuse.